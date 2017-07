Mannarino, le foto del concerto a Collegno (TO) dell’11 luglio 2017

Mannarino si è esibito martedì 11 luglio 2017 a Collegno (TO) all’interno della rassegna Flowers Festival. Di seguito le foto del concerto.

Dopo la leg primaverile, l’Apriti Cielo Tour sbarca negli open air nazionali, un tour che è partito da Molfetta lo scorso 1 luglio e che continuerà per tutta l’estate con tappe a Genova, Gallipoli, Taormina e la chiusura del tour a Treviso all’interno di Home Festival. “Apriti Cielo” è il quarto disco dell’artista romano, noto per la sua carriera artistica ma anche per la parentesi come attore nelle pellicole “Tutto L’Amore Del Mondo” e “Viva L’Italia”. Il disco, che ha decretato il successo del cantante capitolino a livello nazionale, ha ottenuto il prestigioso primo posto nelle classifiche FIMI, risultato che lo ha portato ad ottenere il quarto disco d’oro (l’annuncio dell’ultimo è avvenuto nei primi giorni di luglio) su quattro studio album pubblicati.

Mannarino è il primo artista ad esibirsi a Flowers Festival 2017, la rassegna iniziata questa sera e che terminerà il prossimo 22 luglio. Tra gli artisti confermati vi sono Thegiornalisti, Gogol Bordello, Samuel, Biffy Clyro, Einsturzende Neubauten, Baustelle e Levante. Teatro dei concerti sarà il Parco Della Certosa Reale.

Fotografie a cura di Andrea Marchetti

Comments

comments