Manuel Agnelli, le foto del concerto di Milano del 10 dicembre 2019

An Evening With Manuel Agnelli, uno spettacolo intimo e introspettivo, ha fatto tappa anche a Milano, lo scorso 10 dicembre, nella cornice raccolta ed esclusiva del Teatro degli Arcimboldi. Una scelta quasi obbligata per il cantante degli Afterhours visto il successo delle date nei teatri della scorsa primavera, che hanno registrato numerosissimi sold out e pareri entusiastici da parte sia del pubblico che della critica.

Musica, letteratura e dialogo col pubblico si uniscono in una scaletta eterogenea e diversa di serata in serata, composta per la maggior parte da versioni rivisitate dei brani degli Afterhours alternate a cover di canzoni pregne di significato, che hanno segnato il percorso artistico e personale di uno dei musicisti nostrani più importanti e stimati dei nostri anni. Accanto a Manuel Agnelli si è esibito anche Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, imprescindibile nella buona riuscita dello spettacolo, nonché di molti altri progetti paralleli.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

