Marcus Miller, le foto del concerto di Milano del 27 marzo 2018

Marcus Miller si è esibito martedì 27 marzo 2018 all’Alcatraz di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Il bassista statunitense, che l’anno prossimo compirà sessant’anni, dopo numerosi anni da turnista si è riuscito ad affermare come uno dei bassisti internazionali più quotati. Tra le collaborazioni più note, oltre ai numerosi contributi fatti per il mondo delle colonne sonore, spicca quando nel 1986 collaborò in maniera attiva a “Tutu”, album inciso da Miles Davis con il quale lavorò per buona parte degli anni Ottanta.

Attualmente Marcus Miller è in tour in Europa e sta contemporaneamente terminando il suo prossimo album, in uscita nei prossimi mesi. È già confermato il suo ritorno in Italia per la prossima estate, tre concerti a luglio tra i quali spicca quello del 26 a Lucca insieme a Norah Jones.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Marcus Miller, le foto del concerto di Milano

