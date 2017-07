Marilyn Manson, le foto del concerto a Verona del 26 luglio 2017

Marilyn Manson si è esibito mercoledì 26 luglio 2017 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Di seguito le foto del concerto.

Protagonista di due concerti nel nostro Paese (l’altro show, al Rock in Roma, si è tenuto la sera precedente), Manson è stato accolto dai numerosi fan, che hanno permesso al concerto veneto di ottenere lo status di sold out, ma anche dalle polemiche che spesso accompagnano le settimane precedenti ai suoi show. Le comunità religiose della zona nei giorni scorsi hanno organizzato dei sit in di preghiera e di protesta per criticare quello che, nel 2017, viene ancora considerato da loro come un cantante satanista.

Lo show di Marilyn Manson ha proposto una scaletta incentrata sulle hit più famose della sua carriera, come “The Beautiful People”, “The Dope Show”, “Disposable Teens” e la più recente “No Reflection”, con i classici “Mechanical Animals” e “Antichrist Superstar” a far la parte del leone (dall’ultimo non viene però proposta la title track). Trovano spazio nella setlist anche canzoni tratte dall’ultimo lavoro, come ad esempio “SAY10”. Il disco, che sarebbe dovuto uscire a San Valentino del 2017 e arriverà nei negozi durante l’estate, si intitolerà “Heaven Upside Down”. I lavori sono stati terminati alla fine di giugno, a poche settimane dall’inizio del tour mondiale, e hanno visto Manson collaborare con Tyler Bates, famoso per aver lavorato nel mondo delle colonne sonore con Rob Zombie e James Gunn, il regista ex Troma noto per i due film Marvel I Guardiani Della Galassia.

Fotografie di Giuseppe Craca

