Marina, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 14 novembre 2019

Marina ha portato il suo coloratissimo show sul palco del Fabrique di Milano per un’unica data italiana, precisamente lo scorso 14 novembre. La cantautrice britannica di origine greca e gallese, nota in precedenza con il nome d’arte di Marina & the Diamonds (un gioco di parole sul cognome dell’artista, Diamandis, che in greco significa appunto “diamanti”), ha dato alle stampe il 26 aprile 2019 “Love + Fear“, quarto e ultimo album in studio, che è stato il protagonista assoluto del live meneghino.

Lo spettacolo di Marina ha condotto i numerosi presenti nella venue milanese attraverso la fortunata e ormai ultradecennale carriera della vocalist, confermando la sua posizione di spicco tra i fenomeni del pop contemporaneo più interessanti degli ultimi anni.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Marina

Handmade Heaven

Hollywood

Primadonna

Enjoy Your Life

I Am Not a Robot

To Be Human

Superstar

FROOT

Orange Trees

Teen Idle

Believe in Love

Bubblegum Bitch

No More Suckers

I’m Not Hungry Anymore

Karma

Savages

Baby

Encore:

End Of The Earth

How to Be a Heartbreaker

