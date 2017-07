Marina Rei, le foto del concerto di Padova del 19 luglio 2017

Marina Rei si è esibita mercoledì 19 luglio 2017 a Padova, all’interno della rassegna Pride Village presso l’area fiera. Di seguito le foto del concerto.

Nata nel 1969, la musicista romana è figlia d’arte: i genitori sono Enzo Restuccia, percussionista noto per aver suonato per Ennio Morricone, e Anna Giordano, violista per l’Orchestra Sinfonica di Roma. Con il pseudonimo di Jamie Dee, ha ottenuto un discreto successo nella prima metà degli anni Novanta come artista dance, pubblicando numerosi singoli di successo e alcuni album per il mercato giapponese.

Il nome d’arte Marina Rei arriverà a metà degli anni Novanta e in quella veste inizierà a proporre una musica soul e black. Il successo arriverà poco tempo dopo, con il Telegatto come Miglior Rivelazione nel 1996 e con “Donna”, il suo secondo album uscito nel 1997 e lanciato dal singolo “Primavera”, ancora oggi uno dei suoi brani più conosciuti. In poco più di vent’anni di carriera, l’artista romana ha partecipato per ben quattro volte al Festival di Sanremo, vincendo il premio della critica Nuove Proposte nel 1996, e pubblicato undici dischi tra album di inediti e raccolte.

Il tour proseguirà per tutta l’estate, terminando agli inizi di settembre con due show a Comacchio (FE) e Grado (GO).

Fotografie a cura di Enrico Dal Boni.





Comments

comments