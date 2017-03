Mario Biondi, le foto del concerto a Bologna del 13 marzo 2017

Dopo il decollo tra UK e Svizzera e le prime tre date in Italia, Mario Biondi il 13 marzo 2017 arriva in concerto a Bologna, all’Europauditorium: di seguito, le foto della data. Nei prossimi giorni in tour proseguirà in tutta Italia: la chiusura sarà all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 24 aprile. L’artista sta promuovendo il suo ultimo album, “The Best Of Soul”.

Ma qual è, alla fine, il meglio del soul?

È un atteggiamento di vita, non solo uno stile di musica. Credo che il meglio sia, in questo caso, il massimo che potevamo esprimere in questa raccolta e in questo rientrano anche i grandi artisti degli anni a cavallo della metà del Novecento.

(Qui l’intervista completa)

Fotografie a cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri)

