Mario Biondi, le foto del concerto a Torino del 14 marzo 2017

Quinta data in Italia per Mario Biondi, che il 14 marzo 2017 si è esibito all’Auditorium del Lingotto di Torino: di seguito, le foto della concerto. La tournée proseguirà fino a fine aprile: l’ultimissima data sarà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il più recente album del cantante è stato pubblicato a novembre 2016, e si intitola “The Best Of Soul”.

Ma qual è, alla fine, il meglio del soul?

È un atteggiamento di vita, non solo uno stile di musica. Credo che il meglio sia, in questo caso, il massimo che potevamo esprimere in questa raccolta e in questo rientrano anche i grandi artisti degli anni a cavallo della metà del Novecento.

(Qui l’intervista completa)

Fotografie a cura di Omar Lanzetti



