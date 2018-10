Mark Lanegan e Duke Garwood, le foto del concerto di Treviso del 14 ottobre 2018

Mark Lanegan e Duke Garwood si sono esibiti domenica 14 ottobre 2018 al New Age Club di Roncade (TV). Di seguito le foto del concerto.

L’ex Screaming Trees torna in Italia dopo le date della scorsa estate in compagnia di Duke Garwood, musicista britannico e suo collaboratore di lunga data. Ufficialmente i due hanno pubblicato due studio album scritti a quattro mani, “Black Pudding” del 2013 e “With Animals” nei negozi da quest’anno. E proprio questi due album sono l’architrave attorno al quale gira l’intera performance, incentrata sulla riproposizione di queste due collaborazioni. Con il concerto di Treviso, unica data nazionale, si chiude un tour di due settimane iniziato in Regno Unito e proseguito poi in Paesi Bassi, Belgio, Germania e Svizzera.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Mark Lanegan e Duke Garwood, le foto del concerto di Treviso

