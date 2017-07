Mark Lanegan, le foto del concerto a Roma dell’11 luglio 2017

Mark Lanegan ha tenuto il suo terzo concerto italiano l’11 luglio 2017 presso il Parco Rosati di Roma, dopo le date al Sexto’nplugged di Sesto al Reghena (PN) e al Festival del Vittoriale Tener-a-mente di Gardone Riviera (BS). Per l’occasione il musicista a presentato oltre ai suoi cavalli di battaglia, anche e soprattutto alcuni estratti da “Gargoyle“, il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 28 aprile. Per chi avesse perso la prima tranche italiana del “Gargoyle Tour”, a ottobre Lanegan tornerà in Italia per altre due tappe, rispettivamente il 29 a Nonantola (MO) e il 30 a Milano.

La voce inconfondibile del cantautore statunitense ha iniziato a farsi sentire dal 1985 con la sua esperienza negli Screaming Trees, ma ben presto, appena cinque anni dopo, Lanegan intraprenderà la sua fortunata carriera solista, costellata da importanti collaborazioni con altri musicisti del mondo grunge e rock (Kurt Cobain e Krist Novoselic, giusto per citare un paio di nomi). L’artista ha lavorato inoltre con i Queens of the Stone Age, il cui leader, Josh Homme, ha restituito il favore dando il suo contributo all’interno di “Blues Funeral”, disco del 2012 che vede anche la collaborazione di Greg Dulli. Lanegan, compreso l’ultimo lavoro “Gargoyle”, ha all’attivo dieci album da solista.

Fotografie a cura di Fabrizio Di Bitonto

