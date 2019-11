Mark Lanegan, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 27 novembre 2019

Mark Lanegan ha portato anche in Italia il suo “Somebody’s Knocking Tour”, per un’unica data che si è svolta lo scorso 27 novembre al Fabrique di Milano. Il cantautore statunitense ha presentato la sua ultima uscita discografica, “Somebody’s Knocking” appunto (pubblicata il 18 ottobre di quest’anno), che rappresenta l’ennesima nuova incarnazione dell’artista, una veste inedita e per molti versi lontana dal rock delle origini, ma più orientata verso sonorità post punk e decadenti.

Poche le concessioni al passato più o meno remoto in scaletta, quali “One Hundred Days” e “Hit The City” da Bubblegum del 2004, “Burning Jacob’s Ladder” (b-side del singolo “Gravedigger Song”), “Bleeding Muddy Water”, “Ode To a Sad Disco”, “Harborview Hospital” da “Blues Funeral” del 2012, i due album più suonati della serata oltre ovviamente a “Somebody’s Knocking”.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Mark Lanegan

Disbelief Suspension

Nocturne

Hit the City

Stitch It Up

Burning Jacob’s Ladder

Night Flight to Kabul

Beehive

Bleeding Muddy Water

Deepest Shade (The Twilight Singers cover)

Ode to Sad Disco

Gazing From the Shore

Penthouse High

One Hundred Days

Dark Disco Jag

Death Trip to Tulsa

Encore:

Harborview Hospital

The Killing Season

Comments

comments