Mark Lanegan, le foto e il report del concerto di Milano del 30 ottobre 2017

Mark Lanegan si è esibito lunedì 30 ottobre 2017 al Fabrique di Milano. Di seguito, le foto e il report del concerto.

Una mano spunta dall’oscurità, con stelle nere tatuate sulle dita, si chiude intorno all’asta del microfono e lì rimane per la successiva ora e mezza. Dietro di lei una figura, un vestito nero che sotto le luci rosse appare come quello indossato per un funerale, leggermente troppo grande rende ancora più spigoloso il cantante che lo indossa. Occhiali neri, chioma rossastra come le luci, barbetta caprina e quell’espressione calcificata che i suoi fan ben conoscono, marchio di fabbrica insieme a quella voce roca, bassa come i piani dell’inferno. Ha inizio il blues elettrico da funerale che è il nuovo volto della Mark Lanegan Band.

C’è un nuovo album da presentare, da far assaporare ai presenti, come ci ha abituato Lanegan nell’ultima fase della sua carriera, il presente è ben più importante di un glorioso passato. Se il blues da funerale riempie di note il nostro presente, il cimitero con le tombe già chiuse, e piene, forma lo scenario di un passato da guardare di sottecchi voltandosi appena, rigidi e rivolti verso il davanti. Così gli album della Mark Lanegan Band sono proposti in maniera massiccia e sentita e nelle scalette degli ultimi tour prevalgono in maniera netta sul materiale di archivio. Così “Bubblegum”, “Blues Funeral”, “Phantom Radio” e l’ultimo arrivato “Gargoyle” fanno da padrone nel set di ieri sera.

Delle ultime arrivate “Dead Head Tattoo” ha aperto le danze e hanno convinto anche “Nocturne” e “Beehive”. Da urlo la performance di “Bleeding Muddy Water” e “Gravedigger Song” da Blues Funeral, un album che ha sempre uno spazio gigantesco nei live di Mark e che sta passando a pieni voti i continui esami del tempo, attestandosi come quello che probabilmente è il lavoro più bello dopo il fantastico Bubblegum del 2004, omaggiato come sempre da una manciata di pezzi da novanta, come “Hit the City” e “One Hundred Days”, senza dimenticare l’energica “Methanphetamine Blues” appena prima del bis.

Chiusa la fase in cui Lanegan si accontentava di accompagnare la voce con il solo apporto di una chitarra acustica, la musica attuale è un rock blues che non disdegna l’elettronica e che vanta una composizione fresca, colta ma non stucchevole, che la rende fruibile a tutte le generazioni di ascoltatori e di vari gusti sonori, includendo anche il calderone di difficile collocazione dell’indie rock moderno. Lanegan, a differenza di altri suoi colleghi provenienti dal movimento Grunge di Seattle, ha saputo rinnovarsi e tenersi al passo con i tempi, senza però scimmiottare mode che non gli appartengono. Così ieri abbiamo potuto apprezzare pezzi rock assolutamente moderni e proponibili come la nuova “Emperor” o alcuni pezzi sperimentali da Phantom Radio come “Riot In My House”, piena di tritolo, “Harvest Home” e “Floor Of The Ocean”.

Da menzionare la riproposizione in scaletta, per fortuna, di “Deepest Shade”, una cover dei Twilight Singers contenuta nel disco “Imitation”, una ballata a dir poco stupenda. Per i fan di lunga data, invece, un paio di chicche provenienti dall’album di esordio “The Winding Sheet”, “Mockinbirds” suonata una tonalità sopra rispetto all’originale (una tonalità sopra! Mark, ti senti bene?) e in chiusura la dolce “Wild Flowers”.

Chi conosce Mark sa che un suo concerto è sempre una sorpresa dal punto di vista del mood, che oscilla tra l’ombroso e l’aperta ostilità. Ieri si è presentato in una fase intermedia, e il suo contatto con il pubblico si è limitato a qualche ringraziamento che sembrava provenire direttamente dall’interno di un urna funeraria. Non posso giurarlo, ma qualche volta credo di averlo visto sorridere di sfuggita e per certi versi è stata un’esperienza ancora più terrificante. Quel che è importante sapere è che la proposta musicale è sempre di altissimo livello e come se non bastasse il suo timbro vocale giustifica ogni attesa, ogni cosa. Non esiste eguale.

Mark Lanegan, le foto del concerto di Milano del 30 ottobre 2017

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Comments

comments