Marlene Kuntz, le foto e la scaletta del concerto di Padova del 19 ottobre 2019

I Marlene Kuntz si sono esibiti il 19 ottobre 2019 all’Hall di Padova in occasione del loro 30 : 20 : 10 MK² Tour, una serie di date in dieci città italiane, volte a celebrare la carriera pluridecennale della band.

Come suggerisce il nome della tournée, le occasioni da festeggiare per Cristiano Godano e soci sono molteplici. Trenta, come gli anni di carriera, venti, ovvero gli anni trascorsi dalla pubblicazione di “Ho Ucciso Paranoia“, terzo disco della formazione piemontese, eseguito per intero durante i concerti di quest’anno, e per finire, dieci come le città nostrane che ospitano gli show. Ma le sorprese per i fan dello storico combo non finiscono qui: infatti, come anticipa enigmaticamente quel due posto all’apice del nome del tour, i MK si esibiranno in una doppia veste, sia acustica che elettrica, per accontentare gli amanti di entrambe le incarnazioni dei Marlene.

Il 30 : 20 : 10 MK² Tour proseguirà ancora per le tappe di Nonantola (MO) e Bari, tenendo occupata la formazione fino a fine ottobre.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Scaletta concerto Marlene Kuntz

Set Acustico

Lieve

Ti giro intorno

Notte

La lira di Narciso

Osja, amore mio

Bella ciao (cover)

L’artista

Sapore di miele

Fantasmi

Musa

Set Elettrico

L’odio migliore

L’abitudine

Le putte

Infinità

Una canzone arresa

Questo e altro

Ineluttabile

Lamento dello sbronzo

In delirio

Un sollievo

Impressioni di settembre (Premiata Forneria Marconi cover)

Il genio (L’importanza di essere Oscar Wilde)

La canzone che scrivo per te

Bellezza

A fior di pelle

Encore:

Nuotando nell’aria

Sonica

