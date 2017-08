Martin Garrix, le foto del concerto a Gallipoli (LE) del 13 agosto 2017

Martin Garrix si è esibito domenica 13 agosto 2017 a Gallipoli (LE) all’interno del Postepay Sound di Parco Gondar. Di seguito le foto del concerto.

Prima di due tappe italiane per il dj neerlandese, che torna in Italia a poche settimane dal concerto all’I Days Festival nel quale si è esibito alla quarta e ultima giornata, quella che ha poi visto Justin Bieber nel ruolo di headliner. Uno dei DJ più rinomati del panorama internazionale si esibirà lunedì 14 agosto a Lignano Sabbiadoro per la seconda e ultima tappa nazionale.

Martin Garrix, nato in una città alla periferia di Amsterdam nel 1996, ha bruciato le tappe diventando in pochi anni uno dei nomi di riferimento del dancefloor internazionale. Attivo sin dal 2004, debutta nel 2012 con i singoli “ITSA”, “Keygen” e “BFAM”, pubblicando fino al 2015 più di venti tracce. Negli anni Garrix ha collaborato con nomi del calibro di Tiesto, Afrojack, Usher, Bebe Rexha e Dua Lipa; molto noti anche alcuni suoi remix, come ad esempio quello del singolo “Can’t Feel My Face” di The Weeknd.

Il Postepay Sound di Gallipoli (LE) proseguirà fino al 19 agosto. Tra gli artisti ancora presenti in calendario spiccano Sean Paul, Alvaro Soler, Mannarino, Busta Rhymes e Thegiornalisti.

Foto a cura di Luigi Rizzo

