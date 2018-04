Massimo Ranieri, le foto del concerto di Udine del 12 aprile 2018

Massimo Ranieri si è esibito giovedì 12 aprile 2018 al Teatro Nuovo Giovanni di Udine. Di seguito le foto del concerto.

L’artista napoletano sta portando in tour il suo progetto “Sogno E Son Desto.. In Viaggio”, format teatrale dell’omonima trasmissione televisiva che lo ha visto protagonista di sei show in prima serata su Rai Uno. Ranieri ricopre il doppio ruolo di cantante e attore, in uno spettacolo nel quale si alternano canzoni ma anche momenti recitati, con ampio spazio alla tradizione canora napoletana.

Foto a cura di Pietro Rizzato

Massimo Ranieri, le foto del concerto di Udine

Comments

comments