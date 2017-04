Ieri sera Max Gazzè ha fatto tappa al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Di seguito, le foto della serata di martedì 11 aprile 2017. Nei prossimi giorni “Alchemaya”, questo il nome dello spettacolo, sarà a Padova e Torino (tutti i dettagli sulle date qui).

Per questa tournée Max Gazzè ha organizzato uno show particolare: innanzitutto, sul palco è accompagnato dalla Bohemian Symphony Orchestra di Praga. Inoltre, il concerto è diviso in due atti: il primo vede fuso il lavoro del cantante con quello del fratello Francesco, con composizioni originali, mentre nel secondo atto il repertorio di Gazzè viene rivisitato in chiave “sintonica”; il neologismo, creato ah hoc, indica l’unione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori.

Fotografie a cura di Mario Cinquetti

Comments

comments