Max Gazzè, le foto del concerto a Padova del 13 aprile 2017

Il 13 aprile 2017 Max Gazzè e il suo Alchemaya Tour arrivano in concerto a Padova: le foto della data al Gran Teatro Geox. L’ultimo appuntamento dell’attuale tournée si terrà questa sera a Torino, all’Auditorium del Lingotto. La novità del tour è stata la presenza di un accompagnamento d’élite: la Bohemian Symphony Orchestra di Praga.

Gazzè ha inoltre preparato uno show in due atti, come si nota leggendo la scaletta dei concerti: il primo atto è stato realizzato lavorando insieme al fratello Francesco, e vede un insieme di brani e letture; il secondo è invece dedicato a una rivisitazione dei brani dell’artista, in quella che lui stesso definito una “chiave sintonica” (ovvero l’unione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori), con brani come “Il timido ubriaco”, “Ti sembra normale”, e “Verso un altro immenso cielo”.

Fotografie a cura di Ilaria Boraso.

