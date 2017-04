Max Gazzè, le foto del concerto a Torino del 14 aprile 2017

Ieri sera, all’Auditorium del Lingotto di Torino è andato in scena l’ultimo concerto dell’Alchemaya tour di Max Gazzè. Tutta la tournée è stata accompagna dalla Bohemian Symphony Orchestra di Praga. Di seguito, le foto della serata del 14 aprile 2017.

Gazzè ha preparato uno show in due atti, come si nota leggendo la scaletta dei concerti: il primo è stato realizzato lavorando insieme al fratello Francesco, e vede un insieme di brani e letture; il secondo è invece dedicato a una rivisitazione dei brani dell’artista, in quella che lui stesso definito una “chiave sintonica” (ovvero l’unione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori), con brani come “Il timido ubriaco”, “Ti sembra normale”, e “Verso un altro immenso cielo”.

Fotografie a cura di Alessandro Bosio.

