Mecna, le foto del concerto di Roncade (TV) del 15 febbraio 2020

Mecna si è esibito al New Age Club di Roncade (TV) lo scorso 15 febbraio, terzultima tappa di un lunghissimo tour che sta portando il rapper foggiano in giro per tutta Italia fin dal 17 gennaio 2020.

Corrado Grilli (questo il vero nome dell’artista), ha raggiunto la fama a cavallo tra 2012 e 2013 con il suo album d’esordio “Disco Inverno”, che lo ha catapultato sui palchi più importanti della scena hip hop (e non). Nel settembre 2013 il MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, ha premiato Mecna con la Targa Giovani MEI 2.0 come Miglior Solista, e con lo speciale Premio “Social”, assegnato all’artista maggiormente attivo sui social network per la diffusione della propria musica.

L’ultima fatica targata Mecna, in collaborazione con Sick Luke, intitolata “Neverland” e pubblicata l’11 ottobre 2019, è stata al centro del concerto del 15 febbraio, insieme ai maggiori successi del rapper nostrano.

Foto a cura di Giuseppe Craca

