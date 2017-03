Mecna si è esibito il 10 marzo al New Age Club di Roncade (TV) all’interno del suo nuovo tour italiano. Di seguito le foto dell’evento. Il rapper trentenne, originario di San Giovanni Rotondo, ha debuttato a soli 18 anni con “No Problem”, disco di debutto che gli ha permesso di ottenere da subito ottimi riscontri da fan e critica. Una carriera che dura da più di dieci anni e che lo ha visto collaborare con il collettivo Blue Nox, che vanta all’interno artisti del calibro di Ghemon.

L’ultima uscita discografica di Mecna è “Lungomare Paranoia“, disco uscito il 13 gennaio 2017 e con il quale ha debuttato per la prima volta nella top ten degli album più venduti in Italia. Un clamoroso successo che lo ha spinto ad organizzare l’omonimo tour che lo porterà in giro per l’Italia in questi mesi.

Il concerto di Roncade (TV) è il primo di un live tour nel quale Mecna condividerà il palco con Lvnar e Alessandro Cianci e che toccherà le maggiori città italiane e con diverse tappe in Sud Italia. I concerti ad oggi confermati lo terranno impegnato fino alla fine di aprile, quando chiuderà il tour con un concerto a Parma il 29 aprile.

Foto a cura di Federico Benussi

Comments

comments