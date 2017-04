Mecna, il report del concerto a Parma del 29 aprile 2017

È da poco passata la mezzanotte quando Mecna fa il suo ingresso sul palco del Campus Industry Music di Parma, a far da supporto al rapper foggiano Lunar alla chitarra e Alessandro Cianci alla tastiera. L’ultima data del “Lungomare Paranoia tour” non ha generato il tutto esaurito, gli spazi vuoti ci sono e si vedono, ma i presenti comunque non hanno fatto mancare il loro calore in una fredda e insolita serata di fine aprile.

Poche chiacchiere e tanta musica, sono assenti infatti i momenti vuoti tra un brano e l’altro. Il live, supportato dai visual sapientemente curati da Karol Sudolski, ha avuto inizio con “Acque profonde”, brano apripista della sua ultima fatica discografica “Lungomare Paranoia”. Durante il concerto, Mecna ha consegnato al pubblico una macchinetta fotografica usa e getta. I fan avranno poi modo di rivedere i loro scatti sul sito dell’artista. Sempre che la suddetta macchinetta sia stata poi restituita, a memoria non lo ricordo, ma l’iniziativa resta comunque interessante. Chiusa la parentesi del possibile furto, l’ultima data del Lungomare Paranoia tour è andata avanti spedita come l’Intercity notte Foggia-Pescara che ha ispirato in gran parte l’ultimo album di Mecna.

Nella scaletta trovano spazio anche i pezzi vecchi. I primi lavori si sa sono sempre quelli che hanno una presa maggiore sul pubblico, ed è anche per questo motivo che sono stati rivisitati alcuni brani presi da “Disco Inverno” e “Laska” come “Fatto così” e “Favole” . Tuttavia è con la recente “Buon compleanno” che la temperatura in sala è aumentata notevolmente. Le voci del pubblico si sono mescolate alla grande con quella del rapper, dando vita a quattro minuti davvero intensi.

Mecna si è confermato come un artista che non ha bisogno di fare quello che va di moda, come iniziare a fare trap o più banalmente farsi portare da Londra le magliette Supreme, anche perché lui lo faceva già nel 2012. La sua forza è quella di andare avanti sempre per la sua strada, e i risultati sono lì a dimostrarlo anche senza troppe spinte dai pesi massimi della scena. Nonostante l’orario e l’età che avanza, ammetto di non essere più abituato ad assistere a concerti a mezzanotte (i suoi colleghi iniziano tutti alle 21 spaccate), l’ultima data del tour di Mecna non si poteva perdere. Lungomare Paranoia tour ha mostrato un artista convinto dei suoi mezzi e nel pieno della forma.

