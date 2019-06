Medimex 2019, le foto della prima serata con Editors e Cigarettes After Sex

Fino a domenica 9 giugno, va in scena a Taranto, l’edizione 2019 di Medimex. Sul main stage della Rotonda del Lungomare, nella serata inaugurale della manifestazione, sono saliti i texani Cigarettes After Sex e gli instancabili Editors, in tour perenne e che vedremo presto anche sul palco di Firenze Rocks. Oggi, sabato 8 giugno, sarà il turno dell’ex Oasis Liam Gallagher, mentre la manifestazione si chiuderà domenica con il concerto di Patti Smith.

Per il programma completo di tutte le iniziative, gli incontri e i concerti: www.medimex.it.

Le foto del concerto dei Cigarettes after sex e degi Editors sono a cura di Fabio De Vincentiis.

Comments

comments