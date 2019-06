Fino a domenica 9 giugno, va in scena a Taranto, l’edizione 2019 di Medimex. Sul main stage della Rotonda del Lungomare, per la seconda data in programma è salito Liam Gallagher, fresco di pubblicazione del nuovo singolo “Shockwave”. Domenica sarà il turno di Patti Smith, chiamata a chiudere un’edizione di successo per la manifestazione pugliese.

Per il programma completo di tutte le iniziative, gli incontri e i concerti: www.medimex.it.

Le foto del concerto sono a cura di Fabio De Vincentiis.

Comments

comments