Melanie Martinez, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 25 gennaio 2020

Melanie Martinez si è esibita al Lorenzini District di Milano il 25 gennaio 2020 per la seconda tappa del “K-12 Tour” dopo lo show del giorno precedente a Padova.

L’artista si è fatta notare nel 2012 partecipando al talent show statunitense The Voice nella squadra di Adam Levine, e ha all’attivo due album, il più recente dei quali, “K-12” appunto, pubblicato il 6 settembre 2019, è stato il protagonista assoluto del concerto milanese, al quale sono accorsi un gran numero di fan della cantante di origini portoricane. La cantautrice è nota per la sua proposta eclettica ed innovativa, così come per i suoi show altrettanto originali e coloratissimi.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Melanie Martinez

Wheels On the Bus

Class Fight

The Principal

Show & Tell

Nurse’s Office

Drama Club

Strawberry Shortcake

Lunchbox Friends

Orange Juice

Detention

Teacher’s Pet

High School Sweethearts

Recess

Mad Hatter

Alphabet Boy

Fire Drill

