Mezzosangue, le foto del concerto di Bologna del 20 aprile 2018

Mezzosangue si è esibito venerdì 20 aprile 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Dopo i quattro sold out di Firenze, Roma, Torino e Trezzo sull’Adda, il rapper capitolino sbarca in Emilia Romagna per la penultima data di un tour che si chiuderà oggi a Senigallia. L’occasione è la promozione di “Tree – Roots and Crown”, il suo terzo studio album nei negozi dallo scorso marzo.

A seguire il tour nei club di sei show, il rapper sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio di Taranto. Non vi sono, al momento, conferme di concerti per la stagione estiva.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

