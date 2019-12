Mika, le foto e la scaletta del concerto di Bologna del 29 novembre 2019

Mika, Mika, Mika e altre 1000 volte Mika. Se prima del live ero cotta ora sono perdutamente innamorata di questo incredibile artista, bravo, eclettico, intelligente e apparentemente pure umile. Bisognerebbe andare ad un concerto di Mika almeno una volta al mese, farebbe terribilmente bene al nostro umore.

All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno puntualissimo alle 21.30 entra in scena il divino, ci presenta i suoi genitori, bellissimi, ci racconta di come è nato il loro amore, ci accompagna nella sua personalissima storia. E poi, via, si inizia a ballare con “Ice Cream” e si prosegue sempre scatenandosi attraverso una bellissima scaletta che presenta i brani del suo ultimo album “My Name Is Michael Holbrook” insieme a vecchi successi. Il pubblico dovrà aspettare però il bis per ballare sulle note di “Grace Kelly” brano che portò Mika ad un successo mondiale. Lo show chiude su una reprise di “Tiny Love” con un coro unico e emozionante che risuona per tutta l’Arena.

Assolutamente da non perdere di vista il bravissimo Wrongonyou, romano, classe 1990 e fortemente voluto da Mika. Un cantautore che ha tante cose da raccontare e lo fa in modo egregio. Un concerto di quelli che ti porti nel cuore a lungo, di quelli che vorresti non finissero mai. Le sue qualità canore, la verve e l’innegabile dolcezza di Mika sono in grado di farti alzare la produzione di endorfine e lasciarti ballare inebriato andandotene beatamente verso casa. Il “Revelation Tour” girerà l’Italia da nord a sud fino a febbraio 2020 ma entrando e uscendo dal nostro stivale, visto che farà tappa in molte città europee.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Scaletta concerto Mika

Ice Cream

Dear Jealousy

Relax (Take It Easy)

Origin of Love

Platform Ballerinas

Big Girl (You Are Beautiful)

Tiny Love

Underwater

Tomorrow

Elle Me Dit

Stardust

Lollipop

Good Guys

Happy Ending

Love Today

We Are Golden

Encore:

Grace Kelly

Stay High/Tiny Love Reprise

