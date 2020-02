Mika, le foto e la scaletta del concerto di Padova del 1 febbraio 2020

Dopo il successo delle date dello scorso anno, Mika sta continuando a portare il suo “Revelation Tour” in tutta Italia (e non solo, visto che la tournée ha toccato anche Gran Bretagna, Spagna, Francia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo). Il 1 febbraio scorso il cantante britannico di origini libanesi ha fatto tappa alla Kioene Arena di Padova, per poi concludere questa seconda tranche sabato 8 febbraio a Reggio Calabria.

“My Name Is Michael Holbrook“, questo il nome dell’ultimo album pubblicato il 4 ottobre 2019, ha riportato Mika sulla cresta dell’onda grazie soprattutto a singoli trascinanti come “Tiny Love” e “Ice Cream”, proposti insieme ai grandi successi del passato anche durante la data di Padova.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Scaletta concerto Mika

Ice Cream

Dear Jealousy

Relax, Take It Easy

Origin of Love

Platform Ballerinas

Big Girl (You Are Beautiful)

Tiny Love

Underwater

Paloma

Tomorrow

Elle me dit

Lollipop

Happy Ending

Love Today

We Are Golden

Encore:

Grace Kelly

Tiny Love (reprise)

Stay High

