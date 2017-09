Ieri sera Mike and The Mechanics, la band fondata nel 1985 dal bassista e chitarrista dei Genesis Mike Rutherford, hanno fatto tappa all’Alcatraz di Milano. Di seguito, le foto del concerto dell’11 settembre 2017.

Ad aprile è uscito il loro nuovo album “Let Me Fly“, un vero e proprio distillato di tutto ciò che c’è di buono in Mike and The Mechanics: lo stile compositivo, la spinta verso l’affermazione della vita e un pizzico di follia. Il disco ha iniziato a prendere forma nel 2011 durante il tour di “The Road”, il primo album con l’attuale line-up: lo stesso Rutherford (chitarra e basso), Luke Juby (tastiere), Gary Wallis (batteria), Anthony Drennan (chitarra) e i vocalist Andrew Roachford e Tim Howar.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

