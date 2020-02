Milky Chance, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 15 febbraio 2020

I Milky Chance si sono esibiti il 15 febbraio 2020 al Fabrique di Milano, per l’unica data italiana del “Mind the Moon Tour”.

Il duo tedesco composto da Clemens Rehbein e Philipp Dausch ha presentato sul palco della venue meneghina il terzo album, “Mind The Moon” appunto, uscito il 15 novembre 2019, nel quale la band ha compiuto la trasformazione da fenomeno pop verso i lidi più sofisticati del folk rock. Tra i singoli che hanno anticipato il disco citiamo “Daydreaming”, in collaborazione con la cantautrice e polistrumentista Tash Sultana, “The Game” e “Fado”, tutti proposti nel corso dello show milanese, insieme a una serie di successi del passato.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Milky Chance

Fallen

Right From Here

Fado

Blossom

Cocoon

Down by the River

Daydreaming

Oh Mama

The Game

Long Run

Loveland

Window

Flashed Junk Mind

Stolen Dance

Encore:

Ego

Running

Sweet Sun

