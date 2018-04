Ministri, le foto del concerto di Bologna del 5 aprile 2018

I Ministri si sono esibiti giovedì 5 aprile 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito foto del concerto.

Parte dal capoluogo emiliano, dopo la data zero di Treviso di fine marzo, il tour di supporto a “Fidatevi”, l’ultimo capitolo discografico del combo meneghino. Il tour terrà impegnata la band per tutto il mese di aprile, con concerti fino al Sud Italia (ci sono in programma due esibizioni a Molfetta e Napoli).

Il tour proseguirà oggi, venerdì 6 aprile, al Gran Teatro Geox di Padova.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Ministri, le foto del concerto di Bologna

