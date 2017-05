Miyavi, le foto del concerto a Milano del 2 maggio 2017

Miyavi, la rockstar giapponese per antonomasia, ha portato il suo Fire Bird Tour 2017, in data unica italiana, all’Alcatraz di Milano il 2 maggio 2017.

L’eclettico musicista, cantautore e produttore discografico giapponese famosissimo per la sua tecnica fingerstyle-slapping applicata alla chitarra elettrica propone da quasi vent’anni un genere musicale che fonde elettronica, funk e pop in un mix difficilmente inseribile in una categoria precisa.

Anche se poco conosciuto in Italia se non agli addetti ai lavori o grazie al passaparola di chi lo ha già visto live o ha incrociato la sua strada per i motivi più disparati, una cosa è certa: una volta ascoltato difficilmente lo si dimenticherà e il crescente seguito che si registra ai suoi concerti lo dimostra.

Il suo ultimo album, Fire Bird è uscito ad agosto 2016.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti



