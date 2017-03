Modà, le foto del concerto a Conegliano del 14 marzo 2017

Dopo Livorno e la tripletta milanese, i Modà il 14 marzo 2017 arrivano in concerto alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso): di seguito, le foto del concerto. I prossimi concerti si terranno a Pesaro e a Torino: per info su biglietti (e prezzi), clicca qui.

La scaletta dei concerti si è rivelata un viaggio nella discografia dei Modà, tra brani storici della band (“La notte” e “Arriverà”, per citarne due) e recenti novità, come le canzoni “Passione Maledetta“ e della sua versione “2.0”, il cofanetto uscito a dicembre con novità inedite.

“Con Passione Maledetta, almeno per me, sono riuscito a fare un disco che mi piace di più. Forse mi sono liberato del passato con questo disco” (Kekko).

Fotografie a cura di Martin Barbon



Comments

comments