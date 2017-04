Modena City Ramblers, le foto del concerto a Torino del 7 aprile 2017

Lo scorso mese la band ha pubblicato il suo nuovo album: il disco numero quindici. «“Mani come rami, ai piedi radici” è un disco che non annoia mai , i brani sono tutti freschi ed originali, ed il tutto è condito dagli ingredienti tipici del sound dei Modena City Ramblers, che farà sentire a casa i fans di vecchia data grazie a sonorità che la band pare essere andata a ripescare dal baule dei ricordi.» ( La recensione dell’album )

7 aprile 2017: i folk rocker Modena City Ramblers suonano all’Hiroshima Mon Amour di Torino ; di seguito, le foto del concerto . L’8 aprile il tour proseguirà a Perugia: le date in programma sono ancora moltissime, e si dipaneranno fino al mese di luglio.

