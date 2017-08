Moderat, le foto del concerto di Gallipoli (LE) dell’11 agosto 2017

Moderat si è esibito venerdì 11 agosto 2017 al Parco Gondar di Gallipoli (LE) all’interno della rassegna Postepay Sound. Di seguito le foto del concerto.

I Moderat sono un collettivo nato dalla collaborazione tra Sasha Ring, meglio noto come Apparat, e i Modeselektor, duo composto da Gernot Bronsert e Sebastian Szarzy. Dalla fondazione avvenuta nel 2002 ad oggi, il progetto ha pubblicato 11 album tra lavori in studio e live; nello specifico, i teutonici hanno pubblicato tre full length (il primo, omonimo, risale al 2009), sette EP ed un album live, nei negozi dal 2016.

I Moderat sono impegnati sin dalla fondazione in lunghi tour mondiali, al punto che quello che inizialmente era nato come un side project è diventato un vero e proprio impegno a tempo pieno per i tre componenti negli ultimi quattro anni. Al termine di questo tour, che si concluderà il 2 agosto con un’ultima esibizione a Berlino, il trio entrerà in una pausa indefinita nella quale torneranno in auge Apparat e Modeselektor, i due progetti principali di fatto fermi dal 2013.

Oltre al concerto pugliese, i Moderat saranno protagonisti di un ultimo concerto nel nostro Paese all’interno dell’Home Festival: il gruppo si esibirà il 31 agosto.

Foto a cura di Luigi Rizzo

