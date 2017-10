I Mogwai si sono esibiti all’Estragon Club di Bologna domenica 29 ottobre 2017. Di seguito le foto del concerto.

Si chiude con un concerto nel capoluogo Emiliano il minitour di tre date italiane della band scozzese (oltre a questo show il gruppo si è esibito al Fabrique do Milano e all’Atlantico di Roma) per promuovere l’ultimo studio album “Every Country’s Sun” uscito lo scorso settembre. Per registrare il nuovo disco il gruppo di Glasgow ha lavorato presso gli Tarbox Road Studios di New York. A distanza di più di dieci anni da “Rock Action”, i Mogwai sono tornati al lavoro con Dave Fridmann, produttore noto per aver collaborato con i Flaming Lips.

Per la terza volta nella loro storia (la prima occasione fu nel 2011 con l’uscita di “Hardcore Will Never Die, But You Will”), la band ha distribuito l’ultima fatica con la Rock Action Records, etichetta di proprietà della stessa band. Il disco ha ottenuto importanti risultati di vendita, piazzandosi in top ten in Regno Unito e ottenendo importanti piazzamenti anche in Nuova Zelanda, Germania e Irlanda.

Foto a cura di Mathias Marchioni

Mogwai, le foto del concerto di Bologna del 29 ottobre 2017

