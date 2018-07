I Mogwai si sono esibiti all’interno del Sexto Nplugged di Sesto Al Reghena (PN) lunedì 9 luglio 2018. Di seguito le foto del concerto.

La band scozzese passa per il Sexto Nplugged all’interno del tour europeo estivo di supporto all’ultimo album “Every Country’s Sun”. Le altre due date in programma in Italia si terranno il 10 a Roma e l’11 luglio a Pavia.

Foto a cura di Martina Barbon

Mogwai, le foto del concerto di Sesto Al Reghena (PN)

