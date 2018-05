Monster Magnet, le foto del concerto di Milano del 15 maggio 2018

I Monster Magnet si sono esibiti martedì 15 maggio 2018 all’Alcatraz di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Il gruppo dell’East Coast guidato da Dave Wyndorf, unico membro fondatore ancora presente in lineup, è in tour per promuovere l’ultimo album “Mindfucker”, nei negozi da marzo per Napalm Records. Il ritorno a cinque anni dal precedente “Last Patrol” ha raggiunto buoni traguardi di vendita negli Stati Uniti (top 10 della classifica indipendenti) ma soprattutto nel mercato in lingua tedesca, con una posizione in top 20 nelle classifiche tedesche e in top 30 di quelle austriache.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Monster Magnet, le foto del concerto di Milano

