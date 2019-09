Mostro, le foto del concerto di Milano del 25 settembre 2019

Mostro si è esibito ai Magazzini Generali di Milano lo scorso 25 settembre in occasione del suo “The Illest Show”, le due date speciali che lo hanno visto protagonista nel capoluogo lombardo e successivamente venerdì 27 settembre sul palco dell’Orion di Ciampino (RM).

Il sold-out di Milano (oltre che quello della capitale) rappresenta un tassello importante nella carriera del rapper romano classe 1992. Cresciuto in periferia, Mostro (all’anagrafe Giorgio Ferrario), spiega nelle sue canzoni cosa voglia dire per lui fare hip-hop e chiarisce che “ognuno ha la sua croce da portare e la sua voce con cui comunicarlo”, dimostrando come ogni persona affronti i problemi in maniera diversa. Il 12 aprile 2019 è uscito “Cani Bastardi”, il singolo che, insieme ai brani “Non voglio Morire” e “Diavolo Magro”, hanno anticipato l’album “The Illest Vol. 2” uscito il 26 aprile.

Dopo un 2019 particolarmente fortunato quindi, il prossimo anno Mostro si imbarcherà nel “The Warriors Tour”, la nuova serie di live che toccherà Torino, Padova, Milano e Roma nel corso del mese di marzo.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

