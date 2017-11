Motorpsycho, le foto del concerto di Treviso del 6 novembre 2017

I Motorpsycho si sono esibiti lunedì 6 novembre 2017 al New Age Club di Treviso. Di seguito le foto del concerto.

Il trio norvegese è attualmente in tour per promuovere il doppio album “Here Be Monsters”, pubblicato in due parti nel corso del 2016, e “The Tower”, altro doppio album pubblicato nel settembre di quest’anno. Questo tour vede protagonista alla batteria il nuovo membro del gruppo Thomas Järmyr, giovane percussionista noto anche per essere nella lineup degli italiani Zu.

Il gruppo nordico, che ha pubblicato più di quindici album nel solo Terzo Millennio, ruota attorno al duo Bent Sæther e Hans Magnus “Snah” Ryan, rispettivamente bassista cantante e chitarrista del gruppo e unici membri ancora presenti della lineup storica del gruppo, formatosi nel 1989.

Foto a cura di Federico Benussi

