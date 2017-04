Musica Nuda, il report del concerto a Roma del 18 aprile 2017

18 aprile 2017: il rischio di perdersi il concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma di Musica Nuda, ovvero Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, è stato altissimo: vuoi i tempi lunghi dei bus, vuoi per gli addetti ai biglietti che sbagliano a smistare le sale e non leggono la chiara intestazione del mio, finisco quasi a vedere Gigi Proietti in un’altra sala. Per fortuna mi accorgo in tempo e perdo soltanto uno dei pezzi con cui Luigi Salerno fa da opening act al duo.

Alle 21.15, spaccando il minuto, Musica Nuda entra in scena. Loro due soli sul palco, le dita di Ferruccio sul contrabbasso, Petra che gioca col microfono e la sua voce. Siamo all’essenza di tutto, come ci avevano anticipato nell’intervista: semplicità e leggerezza. “Tu sei tutto per me” apre il concerto ed è già un ricordo, quello di chi l’ha scritta, quel Fausto Mesolella recentemente scomparso, come ricorderà poco dopo Petra con la commozione in gola, tra gli applausi del pubblico.

Concisi, poche parole, tanta musica. I virtuosismi di Petra Magoni saturano l’aria di vocalizzi lirici che non necessitano di microfono, introducono “Condizione imprescindibile” e il canto si fa nervoso e quasi tutto di gola. Per chi ha studiato canto a livelli discreti, ascoltare e analizzare le capacità tecniche di Petra Magoni è pura goduria. Il canto di Petra è fisico anzi, meglio, è corporale, coinvolge ogni spigolo del suo corpo minuto.

Si passa alle cover che hanno fatto la fortuna del progetto: “Ain’t No Sunshine” di Bill Withers con un sincopato diteggiare di Spinetti.

Mentre a Petra tocca il compito di spiegare, a volte, le canzoni e chiedere l’aiuto del pubblico per i cori, Ferruccio Spinetti non dice quasi una parola fino alla fine. Al massimo qualche battuta con il suo fare svagato, che personalmente mi riduce in lacrime dalle risate. Vorrei un Ferruccio Spinetti come confidente mentre balla col suo contrabbasso tenendo il ritmo della versione italiana di “Paint It Black”, dove la voce della Magoni si trasfigura quasi in un calibrato urlo rock. “Amazing Grace” gioca sul delay della voce e si trasforma in un gioco a due in “Nature Boy”, con Petra che sembra disturbare il contrabbasso di Ferruccio inginocchiata a pizzicare le corde dietro il ponticello, prima di esplodere in un canto tarantolato.

L’intermezzo strumentale è tutto di Ferruccio e del suo contrabbasso in solitaria, che si fa il bordone da solo e sembra scindersi tra melodia e accompagnamento, sembra una sorta di suono lontano. Petra rientra per una versione splendida di “Ti ruberò” di Bruno Lauzi, sostenuta in punta di voce dosata che riempie come uno scoppio sordo l’intera sala. L’acustica è talmente perfetta che quasi non servirebbe il microfono.

Luigi Salerno sale sul palco per accompagnare Petra e Ferruccio in “Ti darò”, anche questa contenuta nell’ultimo album di Music Nuda. Trio inedito, Salerno è emozionato mentre suona, Petra assottiglia la sua presenza nel call&response per un duetto molto vintage.

Arriva la domanda canonica: “Siete mai stati ad un nostro concerto?” chiede Ferruccio, anticipando la descrizione del gruppo “perché noi ci sentiamo un gruppo tipo Dik Dik e Camaleonti”. L’ironia del contrabbassista fa ridere più di una persona del pubblico. Appassionati di sport (basket Ferruccio, ippica Petra) “pare giusto fare una canzone sulla bicicletta” introduce Petra per “Ma dove vai bellezza in bicicletta” in una versione simil cabaret che scioglie gli ultimi timori del pubblico.

“Come si canta una domanda” su testo di Peppe Servillo, collega di Ferruccio negli Avion Travel, li vede seduti a condividere una sedia quasi schiena schiena, che riassume la loro affinità estrema: a loro basta ascoltarsi, l’affinità è a livelli così alti che non serve nemmeno guardarsi negli occhi.

Il pubblico simula gli uccellini su richiesta di Petra: è il sottofondo di “Blackbird dei Beatles”, dedicata al merlo cinguettante. E visto che restiamo sugli animali, ecco quello che viene definito “il cammello di battaglia”, l’attesissima “Il cammello e il dromedario”, con Spinetti che si diverte a improvvisare “The Final Countdown”, “La famiglia Addams” “L’italiano” di Toto Cutugno, “La pantera rosa”, “O sole mio” tra i simulati malumori di Petra, che cede solo su “You’re the One that I want” prima di attaccare realmente il brano suddetto.

Bis con “Leggera”, con “Prendila così” di Battisti e con “Guarda che luna” di Buscaglione, chiamata a gran voce da pubblico. I Musica Nuda, nel pieno rispetto del loro nome e della loro filosofia, regalano un concerto tanto essenziale quanto necessario, che ci ricorda come di artisti che studiano la musica per assorbire influenze e passioni nuove ce ne sono tanti in Italia. Basta saperli cercare.

