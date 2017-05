Napalm Death, le foto del concerto a Bologna del 18 maggio 2017

I Napalm Death sono stati protagonisti del Campaign For Musical Destruction Tour, serata che si è tenuta il 18 maggio 2017 presso Zona Roveri a Bologna e che ha portato, sul palco del locale emiliano, alcuni dei nomi più in voga della scena metal e hardcore internazionale.

Uno dei nomi fondamentali dell’hardcore punk internazionale, considerati tra i creatori del grindcore, i Napalm Death sono in tour per promuovere l’ultimo lavoro “Apex Predator – Easy Meat” uscito nel 2015 per Century Media. Pur avendo una formazione stabile da più di vent’anni, i primi anni di storia dei britannici hanno visto entrare ed uscire dal gruppo diversi componenti che poi avrebbero dato vita ad altre importanti band. Tra i tanti vale la pena ricordare Lee Dorrian, fondatore dei Cathedral, Bill Steer, chitarrista dei Carcass, e Justin Broadrick, che con i Godflesh fu tra i primi a contaminare industrial e metal estremo.

Ad aprire il concerto dei Napalm Death due nomi altrettanto iconici: i Brujeria, supergruppo che ha visto nelle sue fila militare nomi provenienti da Fear Factory, Cradle Of Filth e Carcass, e gli Iron Reagan, il side project del frontman dei Municipal Waste Tony Foresta.

Napalm Death, le foto del concerto

Foto di Roberta Tagliaferri

