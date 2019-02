Negramaro, le foto del concerto di Conegliano del 21 febbraio 2019

I Negramaro sono in tour per promuovere “Amore Che Torni”, ultimo studio album uscito nel 2017.

La band salentina torna in tour nei palasport dopo il successo della scorsa estate, quando più di 150000 fan parteciparono ai loro concerti negli stadi. Una tournée slittata di qualche mese a causa di un malore del chitarrista Lele Sperdicato che, ancora fuori dalla lineup (e sostituito dal fratello Giacomo), ha costretto alla cancellazione delle date inizialmente programmate per l’autunno.

