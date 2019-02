I Negramaro si sono esibiti domenica 24 febbraio 2019 alla Unipol Arena di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Giro di boa per il tour dei Negramaro, inizialmente programmato per lo scorso autunno. Dopo Bologna, la band salentina si esibirà nelle seguenti città, in alcune con doppia data: Milano, Firenze, Roma, Caserta, Eboli, Bari, Reggio Calabria ed Acireale.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

