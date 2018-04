Negrita, le foto del concerto di Bologna del 10 aprile 2018

I Negrita si sono esibiti martedì 10 aprile 2018 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

Primo dei tre concerti che la band aretina farà nei Palasport questo aprile, al quale seguiranno i concerti di Roma e Milano che si terranno rispettivamente il 12 e 14 aprile. Il trio è in tour per promuovere “Desert Yacht Club”, l’ultimo studio album uscito il mese scorso e la cui traccia di apertura “Siamo ancora qua” ha avuto il compito di dare il via ad uno spettacolo della durata di oltre due ore con una scaletta che pesca episodi dall’intera carriera.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Negrita, le foto del concerto di Bologna

Comments

comments