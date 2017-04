Nek, le foto del concerto a Bologna del 29 aprile 2017

Le foto del concerto di Nek a Bologna del 29 aprile 2017, prima tappa del suo “unici in tour” a supporto del tredicesimo album in studio del cantautore emiliano, uscito lo scorso ottobre.

Un Teatro Europauditorium sold out ha accolto Filippo Neviani e la sua band in quella che è stata l’inaugurazione ufficiale del suo tour, dopo la prova generale del 28 aprile con la data zero di Cascina (Pisa). Il tour proseguirà sempre a Bologna con una seconda data il 30 aprile 2017, per poi spostarsi a Trieste e proseguire per tutto maggio, fermandosi per giugno e proseguendo a luglio e agosto tra date singole e partecipazioni ai principali festival musicali estivi.

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri

