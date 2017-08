Nek, le foto del concerto a Lignano Sabbiadoro (UD) del 22 agosto 2017

Nek si è esibito martedì 22 agosto 2017 a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria. Di seguito le foto del concerto.

Il cantante di Sassuolo è attualmente in tour per promuovere il suo album di inediti “Unici”, uscito lo scorso 14 ottobre 2016. Termina nella località balneare friulana il tour estivo di Nek, iniziato un mese e mezzo fa a Marostica (guarda le foto del concerto) e arrivato dopo un tour primaverile che è culminato con un’esibizione all’Arena di Verona; in questa serie di concerti sono stati messi in secondo piano i piccoli centri (tra le grandi città spiccano solo Palermo, Napoli e Roma), inserendo in cartellone tappe a Cremona, Barolo, Taormina, Trento e Pescara.

Con “Unici” Nek ha deciso di integrare a quella matrice rock che da sempre ha caratterizzato la sua proposta anche la musica elettronica, come dichiarato in una recente intervista (leggi qui la presentazione completa di “Unici”): “Sono sempre più affascinato da un tipo di suono moderno. Mi piace essere al passo con i tempi”, ha raccontato. “I suoni li aveva ben chiari il mio produttore, Luca Chiaravalli, mi hanno colpito molto. Ho aggiunto qualcosa di mio e sono nate le canzoni del disco” (l’intervista completa è disponibile qui).

Fotografie a cura di Ishtar Reja.

