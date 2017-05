Nek si è esibito lunedì 15 maggio 2017 al Teatro Degli Arcimboldi di Milano all’interno del suo nuovo tour italiano. Il cantante di Sassuolo è attualmente in giro per lo Stivale a promuovere “Unici”, il suo tredicesimo album della carriera uscito lo scorso ottobre per Warner Music. L’album, che ha visto il cantante emiliano nel ruolo di coproduttore dell’album, è stato lanciato dal singolo “Differente” ed è arrivato al secondo posto della classifica FIMI ed ha venduto ad oggi più di 25mila copie. Un lavoro che, come affermato in occasione dell’uscita di “Unici”, lo ha visto coinvolto a 360 gradi nella produzione:

Ho fatto in modo che melodia e energia convivessero con i suoni elettronici che si miscelano a quelli di chitarre, basso, batteria e pianoforte che, come nello scorso disco, ho suonato io stesso.

La data nel capoluogo lombardo è una delle ultime tappe della parte primaverile del tour, che terminerà il prossimo 21 maggio con una serata-evento all’Arena di Verona, per quello che sarà il suo debutto da headliner nell’anfiteatro romano della città veneta. Dopo una pausa della durata di poco più di un mese, Filippo Neviani continuerà il tour con una lunga serie di concerti estivi che lo terrà impegnato fino al 22 agosto, quando chiuderà la tournée con un concerto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD).

Foto di Martina Dalla Mora.

Nek, le foto del concerto a Milano del 15 maggio 2017

