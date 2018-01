Nek Max Renga, le foto del concerto di Bologna del 20 gennaio 2018

Nek Max Renga si sono esibiti sabato 20 gennaio 2018 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

Dopo la data zero di Jesolo (leggi il report della serata), il trio composto da Nek, Max Pezzali e Francesco Renga si esibisce nel palasport del capoluogo emiliano per quella che è la prima tappa del loro tour nazionale. Partito con una breve lista di concerti, a seguito della domanda generale da parte dei fan (che ha portato i concerti di Bologna, Brescia e Torino al tutto esaurito già in prevendita), si sono aggiunte nuove date che prolungheranno l’attività live del supergruppo fino alla primavera inoltrata.

In due ore e mezza di concerto, tre dei nomi più popolari della musica leggera italiana toccano gli episodi più importanti delle loro carriere, in un vero e proprio greatest hits del loro repertorio. Spazio per i numerosi momenti in condivisione, non relegati al solo singolo “Duri Da Battere”, ma anche ad esibizioni soliste nelle quali viene confermato il talento dei tre.

Nek Max Renga, le foto del concerto di Bologna

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri

