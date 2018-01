Nek Max Renga, le foto del concerto di Torino del 26 gennaio 2018

Nek Max Renga si sono esibiti venerdì 26 gennaio 2018 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Dopo la data zero di Jesolo (leggi il report della serata), il trio composto da Nek, Max Pezzali e Francesco Renga aggiunge un nuovo sold out a quelli già ottenuti nei precedenti show di Bologna e Brescia. Un tour in espansione, che dopo la piccola manciata di show annunciata a fine estate, giorno nel quale si è vista anche la pubblicazione del singolo “Duri da battere”, ne ha aggiunte altre che terrà impegnato l’inedito terzetto fino a primavera inoltrata.

Uno show della lunghezza superiore alle due ore, nei quali vengono proposti praticamente tutti i pezzi più conosciuti del repertorio di Nek, Renga e Pezzali; spazio per numerosi momenti nei quali i tre si esibiscono insieme o in coppia (con un ritorno al basso di Nek su alcuni pezzi) e per le esibizioni soliste su alcune delle loro hit più celebri.

Nek Max Renga, le foto del concerto di Torino

