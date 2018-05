New Order, le foto del concerto di Torino del 5 maggio 2018

I New Order si sono esibiti sabato 5 maggio 2018 alle OGR di Torino. Di seguito le foto del concerto.

La band inglese torna nel capoluogo piemontese a ben tredici anni dal concerto al Traffic Festival, rassegna nella quale si esibirono nel 2003. Un’esibizione che è diventata sold out già poche ore prima la messa in vendita dei biglietti e il cui allestimento del palco è stato studiato in collaborazione con Liam Gillick.

Lo show ha presentato una scaletta stilata apposta per l’occasione, con la mancanza di alcune hit come ad esempio “True faith” o “Blue Monday”. Prossimi a festeggiare il quarantesimo anniversario dalla fondazione, i New Order celebrano quest’anno il trentacinquesimo anniversario di “Power, Corruption & Lies”, il seminale secondo album della loro discografia.

Il tour proseguirà il prossimo weekend con due concerti a Vienna.

Foto a cura di Franco Rodi

New Order, le foto del concerto di Torino

Comments

comments